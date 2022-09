Endine tiimipealik: Michael Schumacher on heades kätes

«Mul on hea meel, et fännid, mitte ainult Saksamaal, temale nii palju mõtlevad. Inimesed küsivad Michaeli kohta nii palju. Fännid peaksid teadma, et ta on heades kätes. Parimas olukorras, kus ta olla saab ja teda ümbritsevad inimesed, kes teda armastavad,» ütles endine Ferrari tiimipealik Todt Sport Bildile.