Eestist võiks kujuneda korvpalli EMi üks must hobune

Esmalt võib esitada küsimuse, millise eesmärgi Eesti üldse peaks endale seadma? Et osalejaid on 24 ning alagrupiturniirilt pääseb play-off’i 16 meeskonda, on selge, et need kõik 24 seavad esmaseks sihiks nimelt omas grupis nelja parema sekka jõudmise ehk edasipääsu. Aga miks ei võiks mõelda natuke suuremalt?