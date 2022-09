Üle parda heidetud WRC-täht kibeleb tagasi: olen pakkumisteks vaba

Kreeka rallil tuleb norrakas taas starti Škoda roolis WRC2-arvestuses, kuid pärast seda on tema kalender tühi ning ta oleks avatud Rally1-autoga võistlemisest. Kõige tõenäolisemaks tiimiks oleks M-Sport, kes on tänavu tulemustega hädas olnud.

«Meil on Škodaga härrasmeeste kokkulepe, et kui mul tekib võimalus [Rally1-autoga sõita], siis ma saan seda teha,» lisas pedaalitallaja.

Kuigi tal pole hübriidralliautodega seni kogemusi, siis Mikkelsen ei usu, et see tema võimalusi võiks vähendada. Ta tõi näiteks Esapekka Lappi, kes kohe esimesel stardil Rootsis poodiumile jõudis.

Samas pole kindel, kas M-Sportis talle tänavu ruumi on, sest vähemalt avalikult ei olda kellegi teenetest veel loobutud. Greensmithi koht on tiimis kindel, kuid üha enam on kuulujutte, et kehvas vormis olevate Adrien Fourmaux või Craig Breeni kohad võivad olla ohus.