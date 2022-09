Kontaveit loobus USA lahtistel paarismängust

See tähendab, et et Guarachi ja Klepač madistavad avaringis hoopis Briti paariga Alicia Barnett – Olivia Nicholls. Paari võitjat ootab teises ringis Williamsi ja tema õe Venuse ning Tšehhi tandemi Lucie Hradeckia – Linda Noskova kohtumise võitja.