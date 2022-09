Korvpalli EMil saab kaasa elada ka Eesti cheerleader'itele

Tantsutüdrukute esindaja Kristi Aedma sõnas pressiteate vahendusel, et nende teekond korvpalli EMile on olnud peadpööritavalt kiire: «Meie spordiala eeldabki kiiret reageerimist ning kui juulikuus tehti ettepanek EuroBasketil tantsida, haarasime võimalusest. Meie edukas esinemine ja kogemus 2015. aasta Riia EMil aitasid ka kiirelt valmistuda.»

Kuigi Vana Maailma tšempionaadil osalemine pole odav, pani tüdrukutele õla alla Tallinna Tehnikaülikool. Õppeprorektor Hendrik Volli kinnitusel on tehnikaülikoolis sport väga au sees: «Meie vilistlaste seas on nii olümpiavõitjaid, maailmameistreid kui ka Euroopa meistreid. Mitmed tegevüliõpilased esindavad Eestit tiitlivõistlustel nii individuaal- kui ka võistkonnaaladel. Teame kui tähtis spordiala on eestlaste jaoks korvpall. On vaid rõõm innustada Eesti võistkonnal korvpalli EM-il hästi esineda meie võrratute tantsutüdrukute abil.»