PM MILANOS ⟩ Ukraina koondise peatreener eelisest Eesti ees: see on bulls**t!

«Lõppskoor ei näita ilmselt päris objektiivselt kahe tiimi vahet. Suurbritannia on väga hea võistkond. Aga meil oli nende kahest viimasest mängust väga palju infot. Peamine, et suutsime enda mänguplaanist kinni hoida,» lahkas Bagatskis pressikonverentsil.

«Usun, et saime väga hästi hakkama. Muidugi on asju, mida saame parandada, aga erilist põhjust nurisemiseks pole. Ent see on nüüd minevik, peame juba keskenduma järgmisele [homsele Eestiga] mängule.»