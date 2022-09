PM MILANOS ⟩ Eelvaade: kodumaa nimel võitlev Ukraina koondis võib olla korralik üllatusmuna

«Praegu on tõesti kogu Ukraina rahvale ja meeskonnale väga raske aeg. Pole väga lihtne vaid korvpallile keskenduda, teades, mis meie riigis toimub. Teeme kõik endast oleneva, et mängida parimat korvpalli. Võitleme igas matšis – võin seda lubada!» ütles Ukraina koondise kapten Denõss Lukašov turniiri-eelsel pressikonverentsil. «Sõnum maailmale on sama, mis veebruarist saati kui sõda algas – lõpetage sõda ja inimeste tapmine.»