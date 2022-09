Legendaarse Serena Williamsi karjäär lõppes kümnete tuhandete fännide ees

Kohtumise lõpus päästis Williams veel viis matšpalli, kuid kuuenda osas oli ta jõetu. Pärast matši lõppu tõusid pea kõik Arthur Ashe’i väljaku tribüünidel olnud fännid püsti, et avaldada austust 23 suure slämmi turniiri võitnud Williamsile. Antud väljakule mahub pealt vaatama ametlikult 23 771 inimest.

Kui Williams fännidele hüvasti lehvitas, mängiti kõlaritest Tina Turneri hittlugu «Simply the Best» (lihtsalt parim - toim.).

«Ma tänan kõiki, kes siin on ja on minu kõrval kõik need aastad ja dekaadid olnud. Issand jumal, sõna otses mõttes dekaadid,» vahendab BBC Sport tema kohtumise järgseid lauseid.