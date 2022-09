WRC-sarja kalendri osas kergitati saladuseloori, üks legendaarne ralli jääb välja

Promootori suur eesmärk on, et MM-sarjas sõidetaks järgmisel hooajal kaheksa rallit Euroopas ja kuus mujal. «Meil on rohkem valikuid kui kohti. Saame valida parimad võistlused, mis sobivad kõigile sportlikust, turunduslikust ja logistilisest vaatest. See on positiivne probleem,» sõnas Larkin.