Vormelimaailma suurtalendi ümber keerlenud saaga sai läbi, kasvatajatiim jäi pika ninaga

21-aastane austraallane on on tõestanud ennast vormelimaailma ühe parema talendina. 2019. aastal võitis ta Renault Eurocupi, 2020. aastal juba F3-sarja ning mullu kroonitit ta juba F2-sarja meistriks.

2020. aastast Alpine’i noortesüsteemi kuulunud austraallane pidi tänavu täitma meeskonna reservsõitja rolli ning ka tegi seda. Algselt polnuks tal järgmiseks hooajaks võib-olla F1-sarjas kohta, sest Alpine eeldas, et vanameister Fernando Alonso jätkab tiimis, aga too otsustas järgmiseks hooajaks hoopis Aston Martinisse minna.

Alpine andis seejärel teada, et Piastri esindab järgmisel aastal neid, kuid noor vormelisõitja lükkas selle väite ümber.

Lõpuks asus teemat arutama F1-sarja alla kuuluv CRB, mis jälgib lepingute seaduslikkust ja täitmist. Seal leiti, et ainuke kehtiv leping Piastril järgmiseks aastaks on see, mille ta sõlmis McLareniga 4. juulil.