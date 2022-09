PM MILANOS ⟩ Ukraina koondise täht: vahel ei saa perega paar päeva ühendust. Korvpall aitab korraks mured unustada

«See on raske aeg,» ei salanud 218 sentimeetri pikkune pallur meediaga suheldes, et üle poole aasta kestnud sõda Ukrainas rusub neid endiselt.

«Korvpall tähendab palju nii mängijatele kui ka inimestele, kes meid jälgivad. See annab neile võimaluse korraks mõtted toimuvast kõrvale saada,» jätkas ta.

«Ka meile on korvpalli mängimine abiks. Kui läheme platsile, saame korrakski probleemid unustada ja mängida mängu, mida armastame.»

Pustovõi elab igapäevaselt Hispaanias, tema leivaisa on Murcia klubi. Ent perekond jäi Ukrainasse, Kiievist umbes tunnise autosõidu kaugusele.

«Mõnikord pean ootama üks-kaks päeva, et vastus saada. Aga kui nad mulle tagasi helistavad ja ütlevad, et kõik on hästi, saan rahulikult hingata.