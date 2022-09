Venemaa suusatäht: mulle tehti Soomest radikaalne ettepanek

21-aastane Stepanova laadis Instagrami pildi sõnumist, mis talle saadeti. «Abiellu minuga ja sa saad jälle rahvusvaheliselt võistelda. Ma aitan sind, mul on Venemaal kontaktid,» teatas mees, kes Stepanova sõnul on soomlane.

Sportlane tänas teda radikaalse ettepaneku eest, kuid keeldus pakkumisest. «Tänan teid, kuid me tuleme niikuinii tagasi. See tagasitulek on järjest lähemal,» vastas suusataja.