PM MILANOS ⟩ Kristian Kullamäe: lõpus jäi rünnak ümmarguseks, me ei suutnud luua teravusi

«Võitlesime lõpuni välja, kuid lõpus jäi rünnak natuke ümmarguseks. Me ei suutnud luua teravusi, ei suutnud neid sundida vigu täis tegema, et saanuks kergeid vabaviskeid. Me ei leidnud loogilisi lahendusi. Mitmed asjad langesid kokku, kindlasti saanuks paremini mängida. See mäng jääb kripeldama,» lausus Kullamäe.