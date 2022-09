Kettagolfikuninganna Kristin Tattar: praegu ei tundu miski reaalne, elan nagu unenäos

Pärnust pärit Tattar on järjepidevalt tõusnud maailma parimate kettagolfarite hulka, ent tänavu on ta astunud veel ühe sammu kõrgemale. Sel hooajal juba kolm võidutrofeed võitnud Tattar krooniti viimaks maailmameistriks. See on tiitel, millest eestlanna juba pikalt unistanud, ent liiga valjult pole kunagi seda eesmärgiks pannud.