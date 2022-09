PM MILANOS ⟩ Ukraina peatreener lühikese viisiku kasutamisest: see oli ainus koosseis, kellega sai mängu Eestiga võita

Eesti ei saanud küll suurt eduseisu, kuid hoidis küllalt kindlat initsiatiivi ning määras mängu rütmi. See on aga sageli otsustavaim tegur. Ukraina koondise peatreener Ainars Bagatskis ei saanud sellega leppida ning otsis koosseisu, mis suudaks tuua murragu. Lõpuks ta selle leidis, ja see oli üsna omapärane kooslus.