Putini üheks suuremaks toetajaks peetav olümpiavõitja: oleme peagi tagasi rahvusvahelisel areenil

Kohe, kui Venemaa alustas Ukraina vastu sõda, soovitas Rahvusvaheline Olümpiakomitee kõikidel alaliitudel Venemaa sportlastel keelata rahvusvahelistel areenidel võistlemise. Erand on ainult tennises, kus venelastel ja valgevenelastel on õnnestunud endiselt suurturniiridel mängida.

Hetkel pole paista, et Ukrainas toimuv sõda kuidagi lõppeks. Lisaks pole selge, millal üldse Venemaa sportlased võiksid naasta rahvusvahelistele võistlustele. Sestap ongi väga üllatav Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud Stepanova avaldus, justkui õnnestuks Venemaa murdmaasuusatajatel juba õige pea Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) võistlustele naasta.

Sotsiaalmeedias kirjutas üks Soome mees venelannale, et too temaga abielluks ning nõnda saaks Stepanova FISi võistlustel teise riigi kodakondsena osaleda. Venelanna aga vastas järgmist: «Tänan pakkumise eest, aga oleme peagi juba rahvusvahelisel areenil tagasi. See otsus tuleb üha lähemale.»