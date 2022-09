Tänak ootab Hyundais endiselt muudatusi: pärast Adamo lahkumist on kõik allamäge läinud

Pole saladus, et Tänak pole hetkel kõigega Hyundais rahul ning nüüd seletas ta Rallit.fi-le antud intervjuus, kus kõige suuremad mured on. «Kõige suurem küsimus on endiselt tiimi struktuur. Kui saame selle korda, siis ülejäänud asjad hoolitsevad enda eest,» rääkis rallisõitja.

Hyundai rallitiim on detsembrist alates olnud ilma kindla tiimipealikuta, sest pärast Andrea Adamo lahkumist pole kedagi teist püsivalt ametisse nimetatud. Tiimijuhi asetäitjana tegutseb hetkel prantslane Julien Moncet, kuid Tänak ei ole teinud saladust sellest, et näeks sellel positsioonil kedagi teist.

Tänak seletas, et tema arvates asjad meeskonnas hetkel lihtsalt ei tööta. «Kui asjad ei töötaks ja me oleks rahul, siis me ei oleks tänu õigetele prioriteetidele siin olukorras. Kõige tähtsam on see, et me oleme kiired. Ma ei arva, et olen Hyundai osas karm, aga pigem proovin asju õigele rajale ja korda saada,» rõhutas eestlane.

«Hyundai võiks saavutada suuri asju. Pärast tiimijuhi kaotamist on kõik allamäge läinud. Võidame hooaja jooksul paar rallit, aga see ei ole see, milleks Hyundail sisu on. Hyundai saab palju parem olla. Selleks vajame tugevat juhti, et asjad uuesti tööle hakkaksid,» lisas ta.

Tänakult uuriti ka kuulujuttude kohta, mille järgi ta võiks järgmisel hooajal M-Sporti suunduda. Mõni võiks arvata, et Tänaku kriitika tähendab, et ta paneb enda ja praeguse tööandaja vahele distantsi ja läheneb samal ajal teisele tiimile. Tänak lükkas selle ümber.