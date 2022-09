PM MILANOS, GALERII ⟩ Sten Sokk: Kriisa, Drell, Jõesaar võiksid kindlasti olla viimaste visete tegijad

Sten Sokk, saime laupäeval valusa 73:74 kaotuse Ukrainalt, ehkki saime viimase rünnaku õiguse endale. Erinevalt mõnest teisest koondisest pole Eestil superstaari, kelle kätte viimasel rünnakul kindlasti pall anda. Milline võiks olla meile sobiv lahendus?

Olen alati olnud seda meelt, et lõppude peale ei tohi asju jätta. Väga nõme on seda jälle mainida, aga kõik asjad tulevad kogemuse pealt. Me kõik õpime. Mina ja Siim-Sander [Vene] oleme EMil teist, teised aga esimest korda. Treenerid on samuti esimest korda.