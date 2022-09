EMile ajalooliselt halva alguse teinud Leedu on krahhi äärel

Esimesel lisaajal olid pigem eduseisus leedukad, kuid lõpuks lõppes see 96:96 viiginumbritega. Teisel lisaajal tabas sakslaste suurim täht Dennis Schröder kõigepealt kolmese ning seejärel vajutas kaks kolmest kotti tema tiimikaaslane Maodo Lo. Sellest ei suutnud leedukad enam tagasi tulla ja lõpuks said sakslased 109:107 võidu.

Kusjuures tegu on esimese korraga ajaloos, kui Leedu on alustanud EM-finaalturniiri kolme järjestikuse kaotusega. Samas on kõigi kolme vastase näol – lisaks Saksamaale veel Prantsusmaa ja Sloveenia –olnud tegu tugevate meeskondadega.