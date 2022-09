PM MILANOS ⟩ Kaotus Ukrainale tähendab, et Eesti peab võitma Horvaatiat

Kui kohtumine soosikute sekka kuuluva Itaaliaga läks nii, nagu võis karta, siis mäng Ukrainaga võis otsustada, kumb saab alagrupist neljandana edasi. Eesti alustas hiilgavalt ning tõttas kahe ja poole minutiga ette 10:0. Oli selge, et kaks tundi niisugune pidu kesta ei saa ja saabuski argipäev. Läks korralikuks tasavägiseks heitluseks, kus Eesti ikkagi dikteeris sündmuste käiku nii tablool kui ka mängurütmi mõttes.

See sundis vastaste peatreeneri Ainars Bagatskise riskantsele sammule, mis aga lõpuks õigustas end. Ta leidis viisiku, kus oli Volodõmõr Heruni näol üks liikuv pikk, lisaks neli väikeste positsioonide meest. See koosseis viibis peaaegu eranditult väljakul viimased 14 minutit! Kolmanda mängujuhi Ilja Sõdorovi saatis Bagatskis alles veerand tundi enne kohtumise lõppu esmakordselt platsile ning too osutus jokkeriks, visates 11 punkti ja noppides neli lauapalli. Ta viskas viimase minuti alguses ka võidukorvi.