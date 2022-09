Helmut Marko avalikustas kelle ta uueks hooajaks F1-te toob

Nimelt sõnas Marko F1 reporterile Chris Medlandile, et praegu teisel pool Atlandi ookeani IndyCaris ehk USA vormelisarjas võistleval ameeriklasel on tulevaseks hooajaks leping allkirjastatud.

Tõsi, väike konks asjal siiski on. Nimelt pole Hertal veel vormel 1 sarjas kihutamiseks vajaminevat superlitsentsi, kuid Marko sõnul olevat seegi probleem peagi kõrvaldatud ning Herta nimi peaks ametlikult välja hõigatama järgmisel nädalavahetusel Monzas.

Aga kus 22-aastane ameeriklane sõitma hakkaks? Ehk ikka Marko käe all. Või täpsemalt Franz Tosti käe all, kes on siis Red Bulli tütarmeeskonna AlphaTauri tiimipealik.