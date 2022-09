Hooaja eelvaade: favoriit, jokker ja oma küla poisid

Serviti mängis hooaja eel kahel turniiril, kui Klaipedas tuldi Läti meistri Dobele Tenaxi järel teiseks ning seejärel võideti kodune Põlva Cup. «Midagi põhjapanevat nende turniiride põhjal öelda ei tahaks, aga pigem oleme hetkel heas seisus. Hooaeg on pikk ning juba oktoobri lõpus-novembri alguses ootavad meid ees nii Euroopa mängud, kui karika lõppvõistlus. Ootame need loosid ära ja liigume edasi sujuvalt mängult-mängule,» jätkas Serviti loots.

Uuenenud koosseisuga jokker - Mistra

Kolmandat hooaega meistriliigas alustav Mistra on kahe hooaja vahel läbinud palju muudatusi ja võistkonna hingekirja kuulub märkimisväärselt rohkem mängijaid, kui eelmistel aastatel. Augusti kuus toimunud kontrollkohtumiste põhjal võib eeldada, et Mistra soovib kindlasti eelmise aasta viiendat kohta tänavu üle teha. September aga kipub kulgema muutuste tuules ning täpsemad üleminekud avalikustab klubi hiljem.

«Meeskond on kindlasti tugevamini komplekteeritud, kui eelnevatel aastatel. Konkurents nimekirja saamiseks on suur ja treeningutel on pidevalt vähemat 20 pallurit, kes kõik tahavad mänguaega saada. Kindlat põhikoosseisu meil välja kujunenud veel ei ole, aga see on pigem positiivne probleem, kui igale positsioonile on mitu tugevat meest,» alustas peatreener Jüri Lepp.