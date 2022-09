Horvaatia täht kiitis korvpalli EMil eestlasi: ma ei teadnudki, et Eesti korvpallimaa on

Eesti vastu 13 punkti visanud ameeriklase sõnul valitses Milanos võimas atmosfäär. «Atmosfäär oli hullumeelne. Ma ei teadnud, et Eesti selline korvpalliriik on. Ja need noored kutid väljakul panid mind end vanana tundma,» sõnas Smith pärast mängu.

Jaleen Smith. Foto: Luca Bruno

«Eestlastel puudus igasugune aukartus. Nad tahtsid tõestada, et kuuluvad sellele tasemele. Meil on 3 – 4 NBA mängijat ning neid ei tea väga keegi, kuid see neid ei huvitanud. Ootan põnevusega, mis neist tulevikus saab. Neil on potentsiaali olla väga head,» jätkas Smith kiidulaulu eestlastele.