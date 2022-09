Eestlasest viiekordne Euroopa meister on teelahkmel: jätkata samamoodi või lombi taga

22-aastane Saar on quadracer’ite EM-sarjas ilma teinud 2017. aastast, alates sellest ajast on ta tulnud viiel korral Vana Maailma meistriks. Vaid 2020. aastal jäi sari pandeemia tõttu toimumata. Tänavune tiitlijaht algas edukalt aprillis avaetapil Hollandis, kus ta võitis kõik kolm võistlussõitu kindla eduga. «See läks nii hästi, kui üldse sai minna. Mul ei ole kunagi varem avaetapp nii hästi õnnestunud. See oligi hea hooaja edu alus,» kinnitas Saar.