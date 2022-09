Eesti alistanud Horvaatiale jäi võidust suhu mõru maik

«Ütlesin juba varem, et meid ootab ees raske mäng,» lausus Horvaatia peatreener Damir Mulaomerović HRT-le. «Eesti on ebastandardne meeskond, kus kõik suudavad kolmest visata. Me pidime kõvasti vahetama, aga kiitus poistele. See ei olnud lihtne, sest panused olid suured. Meile on väga oluline, et matemaatiliselt Eesti meist enam mööduda ei saa. Nüüd on meil lihtsam viimastele mängudele vastu minna.»