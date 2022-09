PM MILANOS ⟩ Ukraina üllatas võiduga Itaalia üle ja jättis Eesti koondisele õrna võimaluse!

Nimelt on C-grupis nüüd Ukrainal ja Kreekal kolm ning Horvaatial kaks võitu, need meeskonnad on Eestile püüdmatud. Ent Itaalial on jätkuvalt üks võit, mis saadi avavoorus Eesti üle. Kui meie nüüd võidame kaks viimast mängu - teisipäeval Suurbritanniat ja neljapäeval Kreekat - ning Itaalia kaotab kaks viimast - vastavalt Horvaatiale ja Suurbritanniale - saame neist mööda, neljandale, Berliini viivale kohale!