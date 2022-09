Dirk Nowitzki: eestlased tegid midagi imelist

Ka rahvusvaheline meedia on maininud, et üks asi, mis Milano silma paistab on Eesti fännid, kes ergutavad oma meeskonda heas ja halvas. Neid on palju, nad on valjud ja tekitavad oma mängijates tunde, nagu nad võistleksid kodus. Ka Nowitzki ei saanud jätta neile kiidulaulu laulmata.

«Fännide toetus on sellel EMil olnud hämmastav. See, mida eestlased [esmaspäeva] esimeses mängus tegid, oli hämmastav. Oleme väga õnnelikud ja meil on siiani olnud hämmastavad mängud,» rääkis Nowitzki pressikonverentsil.

Tegelikult jagus sakslasel kiidusõnu Euroopa järgmise põlvkonna mängijatele, keda NBAs veavad Giannis Antetokounmpo (Kreeka), Luka Doncic (Sloveenia) ja Nikola Jokic (Serbia).