EELVAADE ⟩ Kojunaasmised, noorenduskuurid ja uued lootsid tüüril

«Mart otsustas võtta käsipallist vaheaasta ning kuna olen ise pikalt samade noortega tööd teinud, otsustasin ise selle koha üle võtta. Mul on oma visioon ja ideed, kuidas treeninguid läbi viia ja milline meie mäng peaks olema. Loomulikult võtab selle kõige ellu viimine aega, kuid meil on head noored, kelle peale klubi tulevik üles ehitada»" alustas uus peatreener Mägi.

Hooaja eelsetes kontrollkohtumistes peatreener täit pilti ei saanud, kuna täiskoosseisus ühtegi kohtumist mängida ei saadud. "Tulemussihti me veel paika pannud ei ole, põhieesmärk on rõhku panna treeningute kvaliteedile. Noortel meestel on vaja karjajuhti ning loodan, et tänavu hakkavad seda rolli kandma David Mamporia, Sergio-Silver Kreegimaa, Indrek Normak ja väravas aitab Siim Normak. Sel hooajal oleme loobunud ka Balti liigast, kuna eelnevalt on mänge lihtsalt liiga palju olnud ja harjutamiseks aega ei olegi jäänud,» jätkas Kehra loots.