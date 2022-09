48-aastane Velt krooniti Eesti meistriks, Soomer sõitis Pärnus uue rajarekordi

Klassis Superbike oli rajal World Superstock maailmameistrivõistlustel osalev Hannes Soomer (Honda, Enos Motosport), kes kasutas võimalust testida ja treenida enne sel nädalavahetusel Prantsusmaal jätkuvat MM-sarja. Kvalifikatsioonis sõitis ta välja aja 1.13,568, mis on uueks Porsche Ringi rekordiks mootorratastele ning mille eest Soomer teenis ka Eesti kellatootja AEGAON eriauhinna. «Tegelikult tahtsin sel nädalavahetusel 12 sekundi sisse sõita, aga see ei õnnestunud,» rääkis Soomer, kes suvel on treeningutel selle aja kätte saanud. Ta lisas, et koduses mõnusas ringrajaseltskonnas võistelda ning aidata meie sõitjatel paremat hoogu leida on alati tore.