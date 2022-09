Eesti paneb esmakordselt välja mototriali rahvuskoondise

Südikal noormehel on äsja seljataga edukas hooaeg. «Suutsin klassis C kõikidel tänavu Eestis läbitud etappidel sõita end poodiumi kõige kõrgemale astmele, mis on ka mu senise karjääri kõige suurem saavutus,» ütles Leis, kes taltsutas oma esimest mootorratast juba nelja-aastaselt. «Soomes olen klassis TR3 sõitnud kolmandale kohale ning Lätis on mul C-klassis ette näidata auhinnaline teine koht,» lisas ta.

«Teeme ära!» lausuvad trialisõitjad justkui ühest suust ja kinnitavad, et on katsumuseks valmis. Kui Keity on Itaalia radadega tuttav, siis Karli jaoks on tegemist esmakogemusega. «Näis, mis korraldajad trassi koha pealt välja mõtlevad, sest selge on see, et karikasarja sõitev naine ja juunior mees ei saa koos võistelda samaväärsetel radadel, kus võtavad mõõtu täiskasvanud mehed. Lubati, et need saavad olema mõnevõrra lihtsamad, kuid mis see Itaalia kontekstis täpsemalt tähendab, selgub kohapeal. Väljakutse saab olema suur ja põnev ning mul on hea meel, et Karl sellega kaasa tuleb,» sõnas Meier.