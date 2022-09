Maailmameister kaotas Ukraina sõjas elu

2020. aastal lahkus Karnauhhov sõjaväest, kuid tänavu, kui algas Venemaa pealetung, astus taas teenistusse. Sõja eest tuli Alinal lahkuda ka nende kodust ning tal oli kahju, et ei suutnud kaasa võtta abikaasa sõjamedaleid, kuid organiseeris nii, et tuttavad said need siiski kaasa võtta. «Ma ei saanud lasta okupantidel neid endale saada. Mu maja võeti ära ja mu mees tapeti, aga ma ei anna oma mälestusi ära,» ütles naine.