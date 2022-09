Pensionile läinud Fury tahab sel aastal poksiringi naasta

Joshua kaotas augustis Saudi Araabias toimunud tiitlimatšis Ussõkile, mis on omakorda viinud Fury võimalikule poksiringi naasmisele. Viimane teatas aprillis, et läheb pensionile, kuid nüüdne väljakutse Joshuale näitab, et Furyl on tõsi taga.

«Te olete kõik kuulnud, et astun järgmise paari kuu jooksul taas ringi, kuid enne vastase väljakuulutamist pean ma ühte asja igaks juhuks tegema. Anthony Joshua, ma tean, et sa kaotasid just võitluse Ussõkile ja ma tean, et sul pole praegu tiitlivõid. Tahaksin anda sulle võimaluse võidelda minuga WBC raskekaalu maailmameistritiitli nimel juba lähikuudel,» rääkis Fury Twitteris avaldatud videos.

Fury oli pärast Dillian Whyte’i alistamist aprillis lubanud, et lõpetab tippspordi. Eelmisel nädalal teatas ta, et tuleb tagasi ringi, kuid teatab oma vastase peagi, lisades, et see pole Ussõk.