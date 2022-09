Eesti jetisportlased purustavad rekordeid

«Jetisport on Eestis järjest kasvamas. Sportlasi, kes on huvitatud UIM-i tiitlivõistlustel osalemisest, tuleb järjest juurde. Sellest aastast on tulemas rekordaasta – hetkel on jetisportlased võitnud kokku 14 tiitlivõistluste medalit, neist viis Euroopa meistritiitlit ja ühe maailmameistritiitli.