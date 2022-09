PM MILANOS ⟩ Toijala selgitas, miks Nurger ja Sokk jäid pingile: arvatakse, et olen saali kõige lollim inimene

Eesti haaras ohjad kohe algusest. Avaveerand võideti küll vaid 24:18, ent pikaks pausiks oli edu juba 13-punktiline. Teisel poolajal ei võetud kordagi jalga gaasipedaalilt. Meie mehed olid üle igas elemendis.

«Brittidel oli raskusi EMiks valmistumisel. Nad ei saanud piisavalt raha, et saanuks mitu nädalat treenida. Aga nad on kohati näidanud oma taset, näiteks MM-valikmängus Läti vastu. Mõned head momendid veel,» arutles Toijala, tõdedes, et ilmselt oli tegemist kogu koondisesuve kõige ebakvaliteetsema vastasega.