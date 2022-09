F1-tähe tulevik on väga hägune: hea, kui ta kõige kehvemas tiimis koha leiab

Ricciardo on McLarenis täielikult motivatsiooni kaotanud. Ta pole viimase kolma võidusõidu jooksul suutnud teenida paremat kohta kui 15. Viimati tuli Hollandis tal leppida lausa 17. positsiooniga.

MM-sarja punktitabelis hoiab Austraalia vormeliäss alles 13. kohta. Seejuures on tema tiimikaaslane Lando Norris seitsmendal positsioonil.

Nõnda ongi Ricciardo jõudnud enda karjääris olukorda, kus tema väärtus madalaim kui eales varem. Soome F1-ekspert Ossi Oikarinen usub, et austraallase tegemised kuninglikus vormelisarjas ongi läbi.

«Kui praegu sõitjateturgu vaadata, siis peab Ricciardo enda taset selgelt tõstma. Hetkel on keeruline näha, et ta üldse endale meeskonna leiab. Tema ainus võimalus on leida endale võimalikult palju sponsoreid. Nõnda võib ta leida ennast kõige kehvemas tiimis ehk Williamsis,» lausus soomlane.