Markkaneni pidu viis Soome alagrupist edasi

Soome teenis EMil enda teise võidu ning sellest on piisanud, et 16 parema hulgas koht kindlustada. Samuti on võimalus veel Tšehhil, ent selleks vajavad nad Serbia abi. Nimelt tuleb tšehhide jaoks Serbial alistada Iisraeli ning seejärel peavad viimases voorus tšehhid ise Iisraeli vähemalt 6 silmaga alistama.