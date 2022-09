PM MILANOS ⟩ Itaalia võitis ning Eesti koondise edasipääsu õlekõrs on lõplikult kadunud

Mõni tund varem oli Eesti alistanud Suurbritannia 94:62, see võit oli meile esimene. Nii Itaalial kui ka Horvaatial on nüüd aga 2 võitu ning et oleme neile mõlemale kaotanud, pole kumbagi enam võimalik edestada. Eesti pälvib alagrupis viienda koha, sest brittidest ei saa me enam jääda tahapoole.