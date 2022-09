Paide keskväljatalent lõi käed Belgia kõrgliigaklubiga

Palumets tänas lepingu allkirjastamise järel Linnameeskonna treenereid, juhtkonda, kaasmängijaid ja fänne. «Nende kahe ja poole aasta jooksul Paide Linnameeskonnas kasvasin ning arenesin teie hulgas mängijana suurte sammudega,» lausus ta Paide pressiteate vahendusel.

«Kõik, mis on seotud selle perioodiga minu elus, jääb mulle väga lähedaseks ning meeskonnale jään kindlasti pöialt hoidma ja neid fännama. Soovin kõigile Paides edu ja kordaminekuid ning loodan, et meie teed ristuvad tulevikus veel. Aitäh ilusate mälestuste eest! Jalgpall on alati südames! Paide on alati südames!» lõpetas Palumets.

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams sõnas, et Palumetsa puhul oli esimesest päevast, mil ta Järvamaa esindusklubiga liitus näha, et temas on sisu jalgpallurina läbi löömiseks nii Eestis kui välismaal.

«Ta elab ja hingab jalgpalli nimel,» kõneles Kams. «Kevor on töökas, õpivõimeline ning mis väga oluline, tal on alati olnud selge siht silme ees, tema senise karjääri ühisnimetajad on töökus ja eneseusk. Seetõttu kulges ka tema areng meie klubis väga loogilist rada mööda, tänu millele sai temast ühtlasi järjekordne tõestus sellele, et Paide Linnameeskond on valinud klubina õige tee.»

Eraldi kummarduse tegi Gert Kams Palumetsa treeneritele: «Tahan südamega tehtud töö eest tänada nii meie klubi personali kui Kevori varasemaid treenereid, eriti Risto Sarapikku ja Tabasalu jalgpalliklubi. Edu sulle uutel väljakutsetel, Kevor!»