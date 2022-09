Raha ei haise? Kevadel venelasi silmi avama kutsunud mängumees liitus Venemaa suurklubiga

30-aastane Deroo on Belgia koondise üks tähtsamaid mehi ja 3. märtsil avaldas nurgaründaja Instagramis postituse, kus kutsus venelasi üles Ukraina sõja põhjendustes kahtlema.

«Üks palve minu venelastest ekskolleegidele, sõpradele ja jälgijatele. Ma tean, et paljudel teist võib olla vale informatsioon selle kohta, mis hetkel toimub. Üks asi, milles ma olen kindel, on see, et keegi ei taha teiste inimeste surma.

Nii et palun proovige leida informatsiooni mõlemalt poolet. Uurige, millised on faktid, tõde ja mis tegelikult Ukrainas toimub. On tuhandeid tõelisi uudiseid päris inimestelt, kes on tegelikes kohtades. Peate lihtsalt selle üles otsima ja avardama oma perspektiivi,» kirjutas ta toona.

«Teie, Vene inimeste jõud, on ainus viis takistada inimeste (venelaste ja ukrainlaste) suremist,» lisas Deroo.

Aga paistab, et rahapakid kaalusid üle mehe moraali, sest võrkpallur mängib järgmisel hooajal Venemaa kõrgliigas.