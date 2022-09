Veerandsada aastat Tartu Rattamaratoni – mis on selle rahvasõidu fenomen?

Küll aga toob tänavune 25. Tartu Rattamaraton distantsi pikenemise kõrvale teise väga suure ja olulise muutuse Rattamaratoni ajaloos – lainestardid. Lainestardid annavad osalejale esmakordselt võimaluse ise omale stardikoridoris koht valida vastavalt eeldatavale sõidukiirusele. See on tegelikult põhimõtteline muutus juba. Seni ikkagi oldi hästi fokusseeritud võistluslikkusele, paremad ees ja nõrgemad natuke tagapool ning see võitluslikkus, et kes kus ikkagi startida saab. Lisaks oli eelmise sõidu tulemus äärmiselt oluline eeloleva sõidu stardikoha määramisel jne. Kogu mäng käis ikkagi üha parema ja parema tulemuse ümber. Nüüd on maailm natukene muutunud, väärtushinnangud on muutunud teistsuguseks ja selline võistluslikkus ja võitluslikkus on hakanud tasapisi tagaplaanile jääma. Stressivabam, pingevabam, lõbusam, mõnusam ja muretum rattamaraton on see, mida tulevik peaks meile tooma.

Kuna see 5000 pealt kukkumine siia 3500 peale on väga selgelt jäänud ühte ajajärku, mis on koroonakriisi ajajärk, siis me ei saa tõenäoliselt teha järeldust, et see nii drastiline osalejate arvu muutus on tingitud osalejate küllastumisest traditsiooniliselt Tartu Rattamaratonilt ja neid köida see ning seepärast pole tulnud. Ilmselgelt need põhjused on rattamaratoni välised, need on seotud terviseriskidega, majanduslike küsimustega. Ma arvan, et kui me saaks küsitleda ca 1500 osalejat, kes meil eelmisel aastal vähem võrreldes 2019. aastaga oli, siis 95 protsenti nendest ei tooks põhjust, et Tartu Rattamaraton on jama, igav või nüri või et mind enam ei huvita see. Neil tõenäoliselt kõigil on mingisugused muud põhjused.