Tänak on Kreeka ralli eel lootusrikas: teame, et oleme tugevad

«Akropolise ralli on võrrati võistlus. Teed on natuke kitsamad ja ei ole enam nii karmid kui varem,» seletas Tänak Rallit.fi-le antud intervjuus.

Tänaku sõnul on tunne pärast Ieperi ralli võitu hea. «Jõudsime eelmisel aastal Kreekas poodiumile, nii et loomulikult loodame, et suudame seekord sama teha. Ei ole lihtne asfaldild rabedale kruusale minna, aga teame, et oleme kindlasti tugevad,» sõnas mullu Kalle Rovanperä järel teisena lõpetanud eestlane.