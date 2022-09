MM-tiitlit jahtiv Eesti rallitalent ootab keerulist võistlust

JWRC-sarjas on seis enne viimast nädalavahetust äärmiselt pingeline. Esimesed neli meest mahuvad viie punkti sisse ja kõigil neil on võimalik Kreekas tiitel võita. Esikohta hoiab 85 silmaga Sami Pajari, sama palju punkte on kogunud ka Jon Armstrong. Virvesel on kirjas 84 ja Lauri Joonal 79 silma.

Saaremaalt pärit rallitalent tunnistab, et seis on pinev. «Raske on öelda, mida me peame tegema, et edukad olla, aga kerge see olema ei saa. Paljudel kuttidel on võimalik see tiitel võita ja sellel rallil on palju väljakutseid, millega rinda pista,» seletas Virves JWRC-sarja pressiteenistusele.