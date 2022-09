PM MILANOS ⟩ EELVAADE: Eesti tahab Antetokounmpoga rammu katsuda! Aga kas ka saame?

Kreeka on alagrupi esikoha kindlustanud, Eesti on võimaluse edasipääsuks minetanud. Suurim küsimärk on, kas vastased annavad mänguks üles oma suurima staari, maailma ühe parima mängija Giannis Antetokounmpo.

«Antetokompuga või ilma, need on kaks erinevate Kreekat. Ma loodan ja sooviks, et ta mängiks, aga kui neil on alagrupi võit kindel, siis arvan, et Milwaukeest võib keegi öelda, et tuleb puhkepäev,» pakkus Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.