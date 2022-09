Chelsea tahab uue peatreeneri võtta konkurendi ridadest

Seejärel palkas Potteri enda ridadesse Inglismaa esiliigaklubi Swansea ning 2019. aastal liitus ta kõrgliigasse kuulunud Brightoniga. Eelmisel hooajal tuli klubi Premier League’is üheksandaks, mis tähistas nende parimat tulemust läbi aegade. Ühtlasi on ajakirjandus pakkunud, et Potterist võiks tulevikus saada Inglismaa koondise loots.

BBC teatel loodab Chelsea Potteriga kiiresti kokkuleppele jõuda, et ta saaks tööga alustada. Kihlveokontorid ennustasid, et kõige tõenäolisemalt haarab Chelsea ohjad just Potter. Talle järgnesid ennustustes endine Tottenhami ja nüüdne PSG peatreener Mauricio Pochettinoga, endine Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane ja praegune Leicesteri peatreener Brendan Rodgers.