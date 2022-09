Maailmameister mõnitas Ferrarit: isegi F2 ja F3 tiimidel on parem taktika

Binotto jäi endale kindlaks ning hoolimata sakslasest maailmameistri kriitikast ei plaanid ta taustajõududes muutusi teha. «Esiteks, ma arvan, et väljast on nii lihtne rääkida. Lihtne on kritiseerida. Aga me ei muuda inimesi, see on minu vastus Rosbergile. Meil on suurepärased inimesed ja on tõestatud, et spordis on olulisem stabiilsus. Hoolitseme selle eest, et me areneme nii päev-päevalt ja iga võistlusega,» vahendas Ferrari bossi sõnu Autosport.