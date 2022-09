Käsipalli meistriliiga põnev mänguõhtu lõppes võõrustajate võitudega

Teine poolaeg algas kordamööda skoorides ja 38. minutil tõi Volodymyr Shcherban, kellele see oli sel hetkel juba kaheksandaks väravaks, tabloole seisuks 21:22 Tallinna poolt vaadates. Kuid siis andis kehralastele jõudu väravasse tulnud 42-aastane Hannes Hapsalo, kes publiku reaktsiooni järgi on Kehras kohaliku legendi staatuses olev väravavaht. Puuriluku mitme hiilgava tõrje järel suutis Kehra mõne väravaga ette rebida ja seda edu enam käest ei antudki. Kehralaste võidule pani pitseri Anton Barouski värav 10 sekundit enne lõppu ning võõrustajad jäid lõpuks peale 33:28.