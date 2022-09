PM MILANOS ⟩ Eesti koondislased lähevad Kreekale lahingut andma ja loodavad fännideltki võimsat lõppakordi

EMil Eesti üheks säravamaks mängijaks tõusnud Henri Drell kiitis, et meie fännid on teinud vägeva EMi, aga kokkuvõttes lootis ta suuremat melu.

«Mängusaal on äge, aga see asub täiesti suvalises kohas, keset põlde. Rahvast käib suhteliselt vähe vaatamas – ma ei mõtle eestlasi, aga üldiselt. Horvaatial, Ukrainal pole peaaegu ühtegi fänni, brittidest rääkimata. Mõtlesin, et igal satsil on fänne sama palju kui meil, aga tundub, et paneme fännidega silmad ette kõigile,» mõtiskles Drell.