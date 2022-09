NBA-täht EMi eel valitsenud kaosest: kuidas on võimalik tulemust teha, kui neli meest magavad ühes voodis?

Sloveenia ja Ungari koondised seljatanud Bosnia ja Hertsegoviina koondis omas reaalselt võimalus 16 parema hulka pääseda. Selleks tulnuks viimase kahe kohtumisega koguda veel üks võit. Nende kahjuks tuli tunnistada nii Prantsusmaa kui ka Leedu paremust. Just leedulaste vastu paistis välja, et Bosnia ja Hertsegoviina mehed on väga väsinud.

«Kõik algab alaliidust. Kas meil on inimene, kes seda juhib? Kas me saime endale peatreeneri 10 päeva enne EMi? Enne korvpallimängu on palju asju, sportimine on kõige lihtsam osa,» tõi Nurkic välja.