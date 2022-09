Venemaa võrkpallijuht: kõik sportlased saavad aru, et MM pole meieta sama

Võrkpalli MMi esimesed poolfinalistid on Itaalia ja Sloveenia. Itaalia alistas veerandfinaalis 3:2 Prantsusmaa, Sloveenia oli 3:1 parem Ukrainast. Olgu lisatud, et Ukraina pääses MMile sõja tõttu kõvale jäetud Venemaa asemel.

«Tugevad tiimid nagu Prantsusmaa ja Serbia on välja langenud. Isegi Ukraina, kes mängis hästi, on konkurentsist väljas. Vaatasin Sloveenia ja Ukraina matši – saal oli täis ja Ukraina mängis hästi. Kuid neil ei olnud piisavalt jõudu ning tugevam võttis oma,» ütles Šipulin.

«Mul jookseb pisar silma, et turniiri Venemaal ei korraldatud. Tegime turniiriks kolossaalseid ettevalmistusi. Kõik ootasid turniiri nagu puhkust. Ilma Venemaata pole MM sama. Annaks jumal, et Venemaa saaks jälle rahvusvahelisele areenile naasta. Usun, et see juhtub. Ilma Venemaata pole kvaliteet sama ja kõik sportlased saavad sellest aru. Ainult vanaisad, kes Euroopat valitsevad, ei mõista seda,» lausus Šipulin.