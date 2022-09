Helmut Marko: Verstappeni karjäär lõppeb varem, kui keegi oodata oskab

Kuigi Verstappen on alles 24-aastane, on ta vormel 1 sarjas tegutsenud juba mõnda aega. Tegi ta ju debüüdi juba 2015. aastal, olles toona 17 aasta ja 166 päeva vanune. Sellega oli ta noorim sõitja, kes kunagi F1s võistelnud.

«Max on kindlasti kiireim sõitja, kes kunagi Red Bulli kuulunud. Ta on kindlasti kiirem kui Sebastian Vettel. Ta ei vaja mitte mingisugust ettevalmistust, vaid on kohe valmis gaasipedaali vajutama ja ründama. Ta on looduslikult andekas ning see lubab tal sõita väga suurtel kiirustel. Lisaks suudab ta kontrollida auto piiri. Ma võrdlen teda tihti Sennaga,» rääkis Marko.